Kriminalität : Einbrecher scheitern an Terrassentür in Kenn

Symbolbild. Foto: TV/Klaus Kimmling

Kenn Unbekannte Täter haben laut Polizei versucht, am Dienstag oder Mittwoch, 18./19. August, in ein Wohnhaus in Kenn einzubrechen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von TV-Redaktion

Nach bisherigen Ermittlungen spielte sich die Tat in der Neuwies vermutlich tagsüber ab. Dabei gelangen die (oder der) Täter über den rückwärtigen Garten auf die Terrasse und scheiterten mutmaßlich an der einbruchshemmenden Terrassentür.

Die Polizei rät weiterhin, bei Verlassen des Hauses die Fenster und Türen geschlossen zu halten und bei mittel- oder längerfristigem Fernbleiben die Nachbarschaft zu sensibilisieren.