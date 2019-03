später lesen POLIZEI Einbrecher scheitern an Tür FOTO: dpa / Nicolas Armer FOTO: dpa / Nicolas Armer Teilen

(red) Unbekannte haben in der Nacht auf Montag vergeblich versucht, in ein leerstehendes Wohnhaus in der Dauner Bergstraße einzubrechen. Der oder die Täter hebelten, so vermutet es die Polizei, mit einem größeren Schraubendreher oder etwas Ähnlichem an der Haustür.