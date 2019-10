Landscheid : Einbrecher scheitern an Türe

Bisher Unbekannte sind in Landscheid bei einem Busunternehmen eingebrochen.

Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat, haben am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 0.30 und 5.40 Uhr Einbrecher das Gebäude eines Landscheider Busunternehmens heimgesucht. Sie brachen eine Tür zum Vorraum der Geschäftsräume auf und versuchten auch die Tür zum Geschäftsraum zu öffnen. Sie scheiterten laut Polizei jedoch an der robusten Brandschutztür. Der oder die Täter mussten zuvor einen das Gelände umgebenden Gitterzaun überwinden.