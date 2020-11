Ohne Beute : Einbrecher scheitern in Gerolstein mehrfach an Tür

Einbrecher scheitern in Gerolstein mehrfach an Tür

Gerolstein Der oder die Täter versuchten laut Polizei mehrfach, einer Tür aufzuhebeln, scheiterten allerdings.

Unbekannte haben nach Mitteilung der Polizei mehrfach versucht, zwischen Sonntag, 1. November, 20 Uhr, und Dienstag, 3. November, 10 Uhr, in ein Drei-Familien-Haus in Gerolstein einzubrechen, in dem sie die Eingangstür aufhebeln wollten. Aus einem der Polizei unbekannten Grund haben sie von ihrem Vorhaben abgelassen und sich, ohne in das Objekt einzudringen, in unbekannte Richtung entfernt.