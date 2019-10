Kriminalität : Einbrecher scheitern in Trier-Ehrang

Trier (red) Bei dem Versuch in ein Einfamilienhaus in Trier-Ehrang einzubrechen sollen Einbrecher laut Polizeiangaben zwischen Dienstag und Mittwoch, 9. Oktober, gescheitert sein. Die Täter sollen versucht haben, sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Niederstraße zu verschaffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken