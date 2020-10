Hausbewohner abwesend : Einbrecher schlagen Fenster in Vulkaneifel ein

Symbolfoto. Foto: Polizei

Hillesheim Unbekannte Täter sind laut Polizei am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Hillesheim (Landkreis Vulkaneifel) eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Ermittlungen lässt sich der Tatzeitraum auf 8 bis 21.50 Uhr eingrenzen. Die Täter sollen die vorübergehende Abwesenheit der Eigentümer ausgenutzt haben und in ein Einfamilienhaus in der Straße Vor Kyllerhöhe eingedrungen sein.

Die Täter näherten sich demnach von der Rückseite her, wo sie die Tür des Wintergartens aufhebelten und im Anschluss ein Fenster des Gebäudes einschlugen. Im Haus durchsuchten sie nahezu jeden Raum nach Wertgegenständen.

Die genaue Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt.