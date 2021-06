Blaulicht : Einbrecher schlagen tagsüber in Saarburg und Serrig zu

Die Diebe haben Geld und Schmuck geklaut. Die Polizei prüft einen Zusammenhang.

Unbekannte brachen am Dienstag, 1. Juni, tagsüber in zwei freistehende Einfamilienhäuser in Saarburg und in Serrig ein.

Sie verschafften sich in beiden Fällen Zugang von der rückwärtig gelegenen Seite des Grundstücks und hebelten die Terrassentüren auf. Mit leicht transportabler Beute aus Bargeld und Schmuck konnten sie unerkannt entkommen. In Saarburg brachen die Täter zwischen 10.25 Uhr und 14.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Serriger Straße ein. In Serrig stiegen sie in Zeitraum von 6.15 Uhr bis 17.10 Uhr in der Straße Im Siebenborg ein. Hier könnte ein weißer Kleinwagen mit Saarbrücker Kennzeichen eine Rolle spielen.