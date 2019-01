Nach Angaben der Ermittler sind die Täter zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Albachstraße eingedrungen. Sie verschafften sich wohl durch ein Balkonfenster Zugang und nahmen Schmuck und Bargeld mit. Zwischen 11.10 Uhr und 20.30 Uhr schlugen die Einbrecher in der Echternacher Straße ein weiteres Mal zu. Wieder stiegen die Unbekannten über den Balkon ein. Was sie in der Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Hinweise an die Polizei Bitburg unter Telefon 06561/9685-0