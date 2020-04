Diebstahl : Einbrecher stehen rote Palettengabel aus Schuppen

Horath In der Gemarkung Horath wurde zwischen dem 20. und 25. März in einen Geräteschuppen eingebrochen. Es kam entgegen einer ersten Mitteilung doch zu einem Diebstahl: eine rote Palettengabel, die für die Anbringung am Dreipunkt eines Traktors bestimmt ist, wurde entwendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken