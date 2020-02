Einbruch : Einbrecher stehlen Autoteile

Symbolbild. Foto: Polizei Bitburg

Hillesheim Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Handwerkerstraße in Hillesheim auf das Firmengelände einer KFZ-Werkstatt gelangt. Von dort entwendeten sie verschiedene Autozubehörteile.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken