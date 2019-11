Einbruch : Einbrecher stehlen Bargeld aus Trierer Wohnung

Trier Unbekannte sind zwischen dem 30. Oktober, 15 Uhr, und dem 3. November, 20 Uhr, in eine Wohnung in der Schalkenbachstraße in Trier eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei nutzten der oder die Täter die Abwesenheit der Anwohner aus, um sich über die Terrasse Zugang zum einer Wohnung im Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Sie durchsuchten die gesamte Wohnung und erbeuteten Bargeld.