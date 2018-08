später lesen Polizei Einbrecher stehlen Geld aus Gaststätte FOTO: klaus kimmling FOTO: klaus kimmling Teilen

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Thalfang eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Die Täter verschafften sich an der zum Petersberger Weg gelegenen Gebäudeseite gewaltsam Zugang und hebelten im Inneren Spielautomaten auf.