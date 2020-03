Diebstahl : Einbrecher stehlen in Hillesheim Bargeld aus einem Tresor

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hillesheim Unbekannte Täter sind laut Polizei zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, in den Verwaltungstrakt eines Seniorenheims in Hillesheim eingedrungen. Sie brachen ein Fenster der Einrichtung in der Kölner Straße auf und stahlen einen schweren Würfeltresor.

Aufgrund seiner Masse hätte dieser nicht weit getragen werden können, teilt die Polizei mit. Er sei wenige hundert Meter vom Tatort in einem Bach gefunden worden. Darin deponiertes Bargeld hatten die Einbrecher gestohlen. Der Safe sei zuvor ebenfalls mechanisch geöffnet worden.