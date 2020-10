30 000 Euro Schaden : Einbrecher stehlen in Wittlich 71 Motorsägen und andere Werkzeuge

Wittlich Einbrecher haben in der Röntgenstraße in Wittlich zugeschlagen. Kann jemand Angaben zu einem verdächtigen Fahrzeug machen? Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise entgegen.

Bereits am Abend des 3. Oktober gegen 22.30 Uhr brachen drei bisher unbekannte Täter in eine Fachhändlerfirma in der Röntgenstraße in Wittlich ein. Das berichtete die Polizei am Mittwoch. Dort entwendeten sie insgesamt 71 Geräte der Marke Stihl mit einem Gesamtwert von circa 29 500 Euro. Aufgrund der Spuren müssten die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen sein, vermutet die Polizei. Sie fragt: Hat jemand verdächtige Personen im Bereich der Röntgenstraße gesehen? Kann jemand Angaben zu einem verdächtigen Fahrzeug machen? Hinweise an die Kriminalinspektion Wittlich, Telefon 06571/95000.