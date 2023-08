Einbrüche Ipads aus Grundschulen in der Eifel gestohlen

Hillesheim/Dockweiler · Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in die Grundschulen in Hillesheim und Dockweiler eingebrochen. Das Ziel der Täter waren Elektronikgeräte.

26.08.2023, 15:42 Uhr

Foto: dpa-tmn/Silas Stein