Kriminalität : Einbrecher stehlen Maschinen aus Saarburger Zimmerei

Symbolbild. Foto: Polizei

Saarburg-Beurig Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in der Nacht zum Mittwoch in einen Handwerksbetrieb in Saarburg-Beurig. Dabei könnte ein Auto zum Einsatz gekommen sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach bisherigen Ermittlungen drangen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 7.25 Uhr, in eine Zimmerei im Gewerbegebiet Irscher Straße ein. Dort stahlen sie mehrere Zimmereimaschinen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zum Abtransport ein Auto oder einen LKW genutzt haben.