Zwei Firmen in Weinsheim betroffen : Einbrecher stehlen Maschinen und Werkzeuge

Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst

Weinsheim Unbekannte Einbrecher haben am Wochenende in zwei Baufirmen im Industriegebiet in Weinsheim einen Schaden im fünfstelligen Bereich verursacht. Dies teilt die Polizei Prüm mit.

Sie stahlen hochwertige Werkzeuge und Arbeitsmaschinen. Bei einer Baufirma hebelten sie eine Eingangstür auf und gelangten so in die Firmenhalle. Bei einem zweiten Unternehmen brachen sie zwei Fahrzeuge sowie mehrere Baucontainer für Arbeitsgeräte auf.