Polizei : Einbrecher stehlen Metall und Werkzeug

Bitburg Metall- und Werkzeugdiebe waren am Wochenende in Bitburg unterwegs. Gleich in vier Firmen wurde eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, schlugen Metall- und Werkzeugdiebe am Wochende in vier Fällen in Bitburg zu – zum Beispiel beim Einbruch in der Nacht auf Samstag, 25. Juli, in der Alten Röhler Straße. Dort verschafften sich die Täter Zugang zu einer Werkstatt, nachdem sie das Tor zum Betriebsgelände aufgebrochen wurde. In der Nacht auf Sonntag, 26. Juli, wurde in der Werner-von-Siemens-Straße nach dem Öffnen eines Zauns eine Halle und ein Container aufgebrochen. In der Wankelstraße brachen Unbekannte am Wochenende das Zugangstor zu einer Firma gewaltsam auf und suchten auf dem Gelände nach Diebesgut. In der Straße Am Tower wurden auf dem Firmengelände mehrere Container aufgebrochen und durchsucht.