Polizei sucht Täter : Einbrecher stehlen Möbel aus dem Hotel Moselpark in Bernkastel-Kues

Einbrecher stehlen Möbel aus dem Hotel Moselpark in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Die Täter sind geflüchtet. Es ist nicht der erste Einbruch in diesem Jahr in das bekannte Hotel auf dem Plateau.

Einrichtungsgegenstände und Teile der Bühnentechnik sind nach Mitteilung der Polizei aus dem Hotel Moselpark und der angrenzenden Mosellandhalle in Bernkastel-Kues gestohlen worden.

Vandalen wüten im Hotel Moselpark in Bernkastel-Kues – 150 000 Euro Schaden

Täter gesucht : Vandalen wüten im Hotel Moselpark in Bernkastel-Kues – 150 000 Euro Schaden

Das Hotel Moselpark auf dem Kueser Plateau soll saniert und modernisiert werden. Ein zweistelliger Millionenbetrag soll in die Erneuerung des Hotelbaus aus den 70er Jahren gesteckt werden. Eine weltweit tätige Hotelgruppe zeigt Interesse an diesem Objekt.

Ende Februar hatten Vandalen in dem leerstehenden Hotel gewütet und einen Schaden von rund 150 000 Euro angerichtet (wir berichteten). Über vier Etagen inklusive des stillgelegten Schwimmbades erstrecken sich die Graffiti-Schriftzüge „DD“ und „DDCrew“ an den Wänden und an dem Mobiliar des Hotels. Zudem beschädigten die unbekannten Täter Feuerlöscher und Glastüren.