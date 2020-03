Kriminalität : Einbrecher stehlen Mobiltelefone und Geld

Foto: TV/Klaus Kimmling

Körperich-Seimerich (red) Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag, 13. März, auf Samstag, 14. März versucht, in zwei Häuser in der Hauptstraße in Körperich-Seimerich einzubrechen. Als dies misslang, begaben sie sich laut Mitteilung der Polizei auf die gegenüberliegende Straßenseite zu einem freistehenden Einfamilienhaus und hebelten dort ein rückwärtig gelegenes Fenster auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Durch das verschafften sich schließlich Zutritt zum Hausinnern.

Auf der Suche nach Bargeld, Schmuck und weiteren Wertsachen wurden alle Schränke und Behältnisse im Haus durchwühlt und teils ausgeräumt. Entwendet wurden letztlich Mobiltelefone und ein geringer Geldbetrag. Die Hauseigentümer hielten sich während der Tatausführung nicht im Haus auf.