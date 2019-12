Polizei : Einbrecher stehlen Regenrinnen und Aluminiumgerüst

Hilscheid/Morbach Unbekannte sind nach Angaben der Polizei in die derzeit leerstehende Waldgaststätte am Hunsrückhaus Erbeskopf in Hilscheid eingebrochen. Die Tat soll sich zwischen dem 16. und 19. Dezember ereignet haben.

