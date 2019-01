Bei einem Einbruch in Altrich (Kreis Bernkastel-Wittlich) haben die Täter ausgewählten Schmuck gestohlen. red

Das teilte die Polizei mit. Demnach hebelten unbekannte Einbrecher am Freitagnachmittag in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr die Terrassentür des Hauses in der Straße „Borschrech“ auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten ausgewählten Schmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion in Wittlich (Tel. 06571/9500-0 oder kiwittlich@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.