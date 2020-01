Blaulicht : Einbrecher stehlen Schmuck in der Silvesternacht

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Wincheringen/Merzkirchen Für die Bewohner von zwei Häusern in Merzkirchen und Wincheringen gab es an Neujahr eine unschöne Überraschung: Unbekannte waren in ihre Häuser eingebrochen und entwendeten Schmuck und Bargeld.

In Wincheringen kamen die Einbrecher zwischen Dienstagmittag, 14 Uhr, und Mittwochabend, 19.40 Uhr. Sie brachen über eine Kellertür in ein Haus am Elblingring ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0651/97792290 bei der Kriminalpolizei Trier zu melden.

Der Einbruch in ein Einfamilienhaus im Neubaugebiet in Merzkirchen ereignete sich zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr. Die Täter öffneten gewaltsam die Haustür des Gebäudes in der Straße Deutschherren Acht und durchsuchten es nach möglichem Diebesgut. Nach bisherigem Stand der Polizeiermittlungen erbeuteten sie Schmuck.