Schweich : Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Foto: Kriminalpolizei Trier

Schweich Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 19. Juni, zwischen 12.20 Uhr und 13.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Schweich eingebrochen. Dabei wurde die Terrassentür des Hauses in der Lessingstraße aufgehebelt.

Die Täter stahlen Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu Fahrzeugen oder Personen machen, die sich zur relevanten Zeit im Bereich Lessingstraße/Langfuhr aufgehalten haben?