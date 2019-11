Korlingen : Einbrecher stehlen Schmuck

Korlingen (red) Bisher unbekannte Täter haben eine längere Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und sind in ein Haus in Korlingen in der Straße auf dem Hohlweg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen 14. September, 11 Uhr, und 15. November, 13.50 Uhr.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen die Täter über ein Oberlicht an der Gebäuderückseite ins Haus ein. Sie raubten und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.