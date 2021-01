Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stehlen Tresor aus Bitburger Hotel Eifelbräu

Bitburg Einbrecher haben einen Tresor aus dem Hotel Eifelbräu gestohlen. Sie entkamen unerkannt. Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag offenbar in das Hotel Eifelbräu an der Bitburger Römermauer eingebrochen. Und haben dort einen Tresor mit einem dreistelligen Geldbetrag mitgenommen. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.