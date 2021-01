Blaulicht : Tresor aus Kindergarten in Kell gestohlen

Kell In den Kindergarten in der Trierer Straße in Kell wurde im Zeitraum zwischen Donnerstag, 28. Januar, 18.15 Uhr, und Freitag 29. Januar, 6.15 Uhr, eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter entwendeten einen Tresor und flüchteten anschließend durch den Nebeneingang aus dem Gebäude.