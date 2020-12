Diebstahl : Einbrecher stehlen Tresor und Laubbläser

Polizeieinsatz in Prüm Foto: Fritz-Peter Linden

Blankenheim-Ripsdorf Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Vereinsheim an der Eldorfer Straße eingebrochen. Die Täter hatten laut Polizei mehrere Türen des Vereinshauses aufgebrochen und einen Wandtresor aus der Verankerung gerissen.

