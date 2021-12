Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stehlen Zigaretten im Wert von 10 000 Euro aus Rewe-Markt Hillesheim

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hillesheim Tabakwaren im Wert von rund 10 000 Euro haben Unbekannte im Rewe-Markt in Hillesheim gestohlen. Durch das Aufhebeln einer Nebeneingangstür verschafften sie sich in der Nacht auf Freitag, 3. Dezember, gegen 1.40 Uhr, Zutritt zur Bäckereifiliale und gelangten von dort in den Markt.

