Polizei : Einbrecher stehlen zwei Wasserpumpen in Hallschlag

Einbrecher stehlen zwei Wasserpumpen in Hallschlag

Zwei dieser Pumpen haben Täter in Hallschlag gestohlen. Foto: tv/Polizei

Hallschlag Was wollen Diebe mit zwei Wasserpumpen, die sie in Hallschlag gestohlen haben? Wohl den eigenen Rasen bewässern, vermutet die Polizei.

Unbekannte haben zwei Wasserpumpen der Firma Al-Ko aus dem Gebäude des SV Hallschlag am Sportplatz gestohlen. Sie hebelten die Tür zu einem Abstellraum auf und nahmen die Pumpen, die zur Bewässerung des Rasenplatzes dienen, mit. Die Polizei nimmt an, dass die Täter die Pumpen nun zum Privatgebrauch nutzen wollen. Als Tatzeitraum gibt sie 27. Oktober bis 2. November an.