Blaulicht : Einbrecher steigen in abgebranntes Wohnhaus ein

Jünkerath Unbekannte haben aus einem abgebrannten Wohnhaus in Jünkerath Wertgegenstände gestohlen.

Nach Angaben der Polizei kam es zwischen dem 7. und 17. Oktober in einem von einem Brand beschädigten Haus in der Koblenzer Straße in Jünkerath zu der Straftat. Unbekannte stahlen mehrere Fernsehbildschirme, Lautsprecher, einen Hochdruckreiniger und zwei hochwertige japanische Sägen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Prüm, 06551/9420.