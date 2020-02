Verbrechen : Einbrecher steigen in die Median-Klinik ein

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Bernkastel-Kues Unbekannte sind am Wochenende in Dienst­räumlichkeiten der Median-Klinik Bernkastel auf dem Kueser Plateau eingebrochen. In der Nacht auf Samstag, 8. Februar, sollen Einbrecher dort mehrere Türen und Schränke aufgebrochen und nach Beute durchsucht haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken