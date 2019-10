Polizei : Einbrecher steigen in Haus in Langsur ein

Langsur (red) Nach Polizeiangaben sind Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 27. September und 10. Oktober in ein Haus im Neubaugebiet in Langsur (VG Trier-Land) eingebrochen. Am Donnerstag stellte eine Zeugin die Tat fest, als sie für die verreisten Eigentümer nach dem Haus sah.

