Einbrecher steigen in Lidl ein: Rund 50 000 Euro Beute

In den Discounter waren sie gelangt, indem sie einige Dachziegel abdeckten und so durch das Dach einstiegen. Obwohl das Gebäude nach Auskunft der Polizei gesichert war, wurde weder bei der Sicherheitsfirma des Unternehmens noch direkt bei der Polizei Alarm ausgelöst. Laut Polizei haben die Einbrecher keine Werkzeuge oder sonstigen verwertbaren Spuren am Tatort hinterlassen.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zum Montag Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wittlich, Telefon 06571/95000, oder die Polizeiinspektion Daun, Telefon 06592/96260.