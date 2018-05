Ein unbekannter Täter ist Freitag zwischen 14.20 und 17.45 Uhr in den Bauhof in Hillesheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Holzfenster an der rechten Gebäudeseite aufgehebelt. Dadurch konnte der Einbrecher ins Büro des Bauhofs gelangen. Aus einer Geldkassette und einer Wechselgeldtasche wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich entwendet.