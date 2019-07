Gerolstein : Einbrecher stiehlt E-Bike aus Imbiss in Gerolstein

Die Farben auf dem Beispielbild entsprechen denen des gestohlenen Rades. Foto: TV/Polizei

Gerolstein (red) Unbekannte sind am Montag gegen 23 Uhr in „Tino‘s Imbiss“ in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein eingebrochen. Der Täter drang durch ein gekipptes Fenster in den Imbiss ein und entwendete Wechselgeld im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrages sowie zehn Dosen RedBull.

Der Täter stahl außerdem ein hochwertiges E-Bike der Marke Giant, das er in dem Imbiss vorgefunden hatte.

Im Bild ist ein baugleiches Fahrrad zu sehen Fahrrad. Die Farben entsprechen denen des entwendeten Rades.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zum Dienstag Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Wem ist eine Person aufgefallen, die nach der Tatnacht jetzt im Besitz eines solchen E-Bikes ist?