Nach Angaben der Polizeiinspektion Wittlich sollen Einbrecher am helllichten Tag in ein Haus in Manderscheid eingestiegen sein. Die Polizei wurde am Mittwoch, 16. Januar, gegen 20 Uhr über einen Einbruch in der Burgenstadt in Kenntnis gesetzt.