Kriminaliät : Einbrecher treffen auf Bewohner in Hermeskeiler Haus

Hermeskeil Böse Überraschung für Einbrecher: Als sie gerade dabei sind, in eine Anliegerwohnung in Hermeskeil einzubrechen, bemerken sie, dass die Bewohner anwesend sind.

(red) Unbekannte Täter haben versucht, am Mittwoch, 10. Juni, zwischen 8 und 14 Uhr, in eine Einliegerwohnung in der Schulstraße in Hermeskeil einzubrechen. Hierzu machten sie sich an der zum Garten hin gelegenen Tür zur Einliegerwohnung zu schaffen und öffneten diese. Offensichtlich bemerkten sie erst danach, dass die Bewohner sich in ihrer Wohnung aufhielten und schreckten von der weiteren Tat zurück. Auch wenn die Täter keine Beute machten, entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach verdächtigen Personen, die sich im Tatzeitraum in der Nähe der Schulstraße aufgehalten haben.