Zeugen gesucht : Einbrecher versuchen, Fenster an Haus in Großlittgen aufzuhebeln

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Großlittgen Unbekannte haben laut Polizei am Mittwoch zwischen 12 und 18 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in Großlittgen, „Auf der Kritsch“, einzubrechen. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Die Täter hätten versucht, ein Fenster im rückwärtigen Bereich aufzuhebeln. Da es bei der Tatausführung zu einer vermutlich nicht unerheblichen Geräuschentwicklung gekommen sei, ist es laut Polizei wahrscheinlich, dass Anwohner Ohrenzeugen des Ereignisses wurden.