Dreiste Diebe : Einbruch am helllichten Tag

Bongard Bisher unbekannte Täter sind mitten am Tag in ein Haus in Bongard eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch, 23. November, sind bisher unbekannte Täter zwischen 15 Uhr und 16 Uhr in ein Anwesen in der Blankenheimer Straße in Bongard eingebrochen. Sie nutzten die vorübergehende Abwesenheit der Hausbewohner aus.

Sie durchsuchten mehrere Schränke und Kommoden in verschiedensten Räumen des Hauses.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher noch nicht beziffert werden, dürfte aber in einem mittleren vierstelligen Betrag liegen.