später lesen Polizei Einbruch an Heiligabend Teilen

Twittern

Teilen



(red) An Heiligabend drangen gegen 19.40 Uhr bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Bereich der Schulstraße in Sehlem ein. Im Inneren des Anwesens wurden nahezu alle Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt.