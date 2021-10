Polizei sucht Zeugen : Einbruch auf Firmengelände in Hillesheim

Hillesheim (red) Ohne Beute sind Unbekannte in der Nacht auf Samstag, 23. Oktober, nach einem Einbruch in eine Firma in Hillesheim geflüchtet. Davon geht die Polizei Daun, die am Samstagmorgen von der Tat erfuhr, nach ihren derzeitigen Ermittlungen aus.

Sie rekonstruiert den Fall so: Die Täter dringen auf das Firmengelände in der Industriestraße in Hillesheim ein, indem sie den Zaun an mehreren Stellen durchtrennen und ein Tor aufhebeln. Anschließend, so vermutet die Polizei, sind sie zu Fuß und mit einem Fahrzeug auf dem Areal unterwegs und suchen nach potenzieller Beute. Aus bisher unbekannten Gründen lassen sie aber davon ab und entfernen sich, ohne etwas zu stehlen.