Täter auf der Flucht Diebe brechen bei Juwelier in Daun ein und bauen Unfall

Mit wenig Feingefühl, dafür umso schneller, waren Einbrecher am frühen Montagmorgen in Daun am Werk. Unbekannte sind laut Polizei in ein Juweliergeschäft eingebrochen, in dem sie die Vordertür mit einem silbernen Renault Laguna gerammt haben. Die Täter sollen daraufhin Schmuck in bisher nicht bekannter Höhe gestohlen haben und seien nach Zeugenaussagen mit einem zweiten Wagen Richtung Birgel geflüchtet sein.