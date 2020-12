Einbruch bei Tageslicht : Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Wohnhaus in Hetzerath

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Hetzerath Unbekannte Täter sind am Dienstag, 15. Dezember, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19 Uhr in Hetzerath, Wittlicher Straße, in ein Wohnhaus eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter über den rückwärtigen Bereich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Wohnbereich. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die Polizei vermutet, dass die Täter vom Schiffweg her zur Rückseite des Wohnanwesens in der Wittlicher Straße gelangt sind.