Polizei meldet Einbruch in Autoteilelager

Einbrecher haben sich Zugang zu einem Autoteilelager in Trierweiler-Sirzenich verschafft. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag durch ein Oberlicht in ein Autoteilelager in Trierweiler-Sirzenich eingestiegen. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Über einen Stapel Paletten seien die Einbrecher an das Fenster gelangt, das sie eingeschlagen hätten, um in das Innere der Halle zu kommen.

Ob etwas gestohlen wurde, dazu macht die Polizei keine Angaben. Sie bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall an die Kriminalpolizei Trier unter Telefon 0651/9779 -2290 oder -2296.