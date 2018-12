später lesen Polizei Diebe dringen in Bäckerei in Salmtal ein FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red) Unbekannte sind am Samstag, 15. Dezember, zwischen 19 und 23.45 Uhr in eine Bäckereifiliale in Salmtal im Bereich „Neuer Bahnhof“ eingedrungen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, wurde die Filiale nach Wertgegenständen durchsucht.