Polizei : Einbrecher steigen in Haus in Bergweiler en

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Bergweiler In ein Einfamilienhaus in Bergweiler (Verbandsgemeinde Wittlich-Land) ist am frühen Dienstagabend, 10. Dezember, eingebrochen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Täter nutzten laut Polizei die Abwesenheit der Bewohner. Um sich Zugang zu dem Haus zu verschaffen, hebelten sie eine Terrassentür auf. Im Haus selbst wurden anschließend alle Räume durchsucht. Als die Hausbesitzer zurückkamen, waren die Täter bereits verschwunden.