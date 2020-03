Polizei : Einbruch in Blumengeschäft

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

(red) Diebe sind in der Nacht auf Sonntag, 15. März, in ein Blumengeschäft in der Dauner Straße in Pelm eingebrochen. Sie verschafften sich über eine Außentür Zutritt zu den Räumen.

