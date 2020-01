Hillesheim Einbruch in der Hillesheimer Bahnhofstraße: Unbekannte schlagen mit Stein Fenster ein und lassen Bargeld mitgehen.

Die Polizei Daun ermittelt im Fall eines Einbruchs in Hillesheim: In der Zeit zwischen Freitag, 24. Januar, gegen 17 Uhr, und Samstag, 25. Januar, 13 Uhr, drangen Unbekannte in der Bahnhofstraße in ein Mehrfamilienhaus ein.