Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Detzem scheitert an der Wohnungstür

Detzem In der Detzemer Keltenstraße hat laut Polizei am Donnerstag 5. Dezember, zwischen 5.50 und 22.10 Uhr jemand versucht, in ein Haus einzubrechen.

Der oder die Täter hätten versucht, in das Mietshaus in der Keltenstraße 17 einzubrechen. Die Wohnungstür sei dabei mit einfacher körperlicher Gewalt bearbeitet worden, um sie aufzustoßen – der Versuch scheiterte jedoch.